El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. En las primeras horas, se espera un cielo muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica irá cambiando, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 15 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, mientras que por la tarde se prevé un ligero descenso. Este rango térmico puede resultar fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es importante mantenerse hidratado y buscar refugio en espacios frescos si se siente incomodidad.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia sea moderada, con un 55% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con un total de 0.2 mm esperados. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, ya que las lluvias pueden ser impredecibles.
El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 15 km/h en momentos puntuales. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el sur y luego al noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque también puede hacer que la sensación de frío se acentúe.
En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y alta humedad. Las posibilidades de lluvia son moderadas, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios en el tiempo. La combinación de estos factores sugiere que los residentes y visitantes deben planificar sus actividades con precaución, teniendo en cuenta la posibilidad de lluvias ligeras y la necesidad de vestirse adecuadamente para el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años