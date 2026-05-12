El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. En las primeras horas, se espera un cielo muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica irá cambiando, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 15 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, mientras que por la tarde se prevé un ligero descenso. Este rango térmico puede resultar fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es importante mantenerse hidratado y buscar refugio en espacios frescos si se siente incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia sea moderada, con un 55% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con un total de 0.2 mm esperados. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, ya que las lluvias pueden ser impredecibles.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 15 km/h en momentos puntuales. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el sur y luego al noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque también puede hacer que la sensación de frío se acentúe.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y alta humedad. Las posibilidades de lluvia son moderadas, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios en el tiempo. La combinación de estos factores sugiere que los residentes y visitantes deben planificar sus actividades con precaución, teniendo en cuenta la posibilidad de lluvias ligeras y la necesidad de vestirse adecuadamente para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.