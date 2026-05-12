El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 10 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando hasta 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontecesures necesiten paraguas a lo largo de la mañana.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 16 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las condiciones de tormenta serán más probables, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 75% de probabilidad de tormenta.

La tarde traerá consigo un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 19 grados, aunque la sensación de calor podría verse mitigada por el viento y la nubosidad. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que las precipitaciones sean escasas en la mañana, pero podrían intensificarse hacia la tarde, con valores de hasta 1 mm de lluvia.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. La bruma regresará, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a condiciones de niebla en las primeras horas del día siguiente. En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, fresco y potencialmente lluvioso, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará una sensación de humedad intensa, con valores de humedad relativa que alcanzan el 100% en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 10 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.