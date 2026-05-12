El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. A primera hora, se espera un ambiente cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados en la tarde y bajando a 13 grados por la noche.
La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en el periodo más lluvioso. La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 60%, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontecesures necesiten paraguas o impermeables si planean salir.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de mayor inestabilidad, lo que puede generar una sensación de bochorno y hacer que el tiempo se sienta más pesado. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría resultar en un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte a una velocidad de 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 16 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste a una velocidad más suave de 2 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.
La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 60%, lo que indica que, aunque las lluvias sean escasas, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno más intenso en forma de tormenta. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente si se encuentran al aire libre.
El orto se producirá a las 07:16, brindando un inicio de jornada con poca luz solar, y el ocaso se espera para las 21:46, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y húmedo, con nubes y posibilidades de lluvia, lo que sugiere que es recomendable estar preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
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