El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de bruma que persistirá durante las primeras horas del día. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la jornada, se espera un cambio en el estado del cielo. A partir del periodo de la tarde, las nubes comenzarán a cubrir el cielo, y la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. En particular, entre las 08:00 y las 14:00 horas, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 15 grados , lo que hará que la sensación térmica sea algo más fresca debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar algunas rachas más intensas, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 70% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

Por la noche, la situación se estabilizará ligeramente, aunque las nubes permanecerán en el cielo. Las temperaturas descenderán a alrededor de 16 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente. La visibilidad podría verse afectada nuevamente, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse.

En resumen, Ponteareas experimentará un día marcado por la bruma matutina, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos mayormente nublados y una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados .

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.