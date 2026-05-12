El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nuboso y brumoso a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre los 13 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera que la temperatura sea de 16 grados, descendiendo a 14 grados hacia la tarde y llegando a los 13 grados por la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 89% a media mañana y subiendo hasta un 100% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con la bruma esperada, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas húmedas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan tormentas, aunque esto no se traduce necesariamente en lluvias significativas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El viento será moderado, con una velocidad de 5 km/h proveniente del sureste en las horas de la mañana, aumentando a 10 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, soplando del sur a 3 km/h por la tarde y del este a 2 km/h por la noche. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 10 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:17, brindando luz natural a los habitantes de Ponteareas, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. A medida que se acerque la noche, la bruma podría intensificarse, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos.

En resumen, el día se presenta como uno de condiciones mayormente cubiertas y húmedas, con temperaturas frescas y un leve riesgo de tormentas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima variable y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor bruma.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.