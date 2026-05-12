El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. A partir de la madrugada, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 14 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en la mañana, con valores alrededor de 10 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la mañana y hasta la tarde, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 100% entre las 8 y las 14 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 4 mm en total durante el día. Sin embargo, no se descartan tormentas, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 75% en el mismo periodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá alta, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 11 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que el cielo permanezca cubierto.

En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día de contrastes, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un ambiente más inestable y húmedo. Es recomendable que los habitantes se preparen para la lluvia y las posibles tormentas, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo que se tornará nuboso a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada y las primeras horas del día.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia la madrugada y convirtiéndose en muy nuboso en las horas siguientes. Para el periodo de la tarde, se espera que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.