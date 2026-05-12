El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. Sin embargo, a medida que avance el día, la situación cambiará, y se anticipa que el cielo se cubra completamente, lo que podría influir en la sensación térmica y en la planificación de actividades.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 14 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, descendiendo a 13 grados por la tarde y llegando a los 12 grados al caer la noche. Esta ligera disminución en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará el 94% en la mañana y el 100% en las horas posteriores, podría generar una sensación de frío, especialmente para quienes estén al aire libre.
La probabilidad de precipitación es un factor a tener en cuenta, aunque se prevé que la lluvia no sea significativa. Para hoy, se indica una probabilidad del 25% de que se produzcan precipitaciones, aunque en la mayoría de los casos se espera que estas sean ligeras o incluso inexistentes. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de lluvia puede surgir en cualquier momento, especialmente en la tarde.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección sur-oeste a una velocidad de 1 km/h en la mañana, aumentando a 8 km/h durante la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento cambiará a dirección noreste, manteniendo una velocidad similar. Esta brisa suave puede resultar refrescante, pero no se espera que cause molestias significativas.
La visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La niebla, que se espera que se presente en la tarde, puede reducir la visibilidad a niveles preocupantes, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día con un inicio favorable, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad y la posibilidad de niebla y bruma marcarán el final del día. Es aconsejable que los habitantes y visitantes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para disfrutar de su jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
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