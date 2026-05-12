El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 18 grados , siendo más cálida durante la tarde.

A partir del periodo de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad del viento. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría influir en la percepción del frío, a pesar de que las temperaturas se mantendrán en un rango moderado.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la tarde, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto, combinado con las temperaturas frescas y el viento, podría generar una sensación de incomodidad para algunas personas, especialmente aquellas sensibles a la humedad.

En cuanto a la actividad eléctrica, se espera que las tormentas sean acompañadas de descargas eléctricas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Se recomienda precaución si se planea realizar actividades en la naturaleza o en espacios abiertos durante las horas de mayor inestabilidad climática.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque se mantendrá un cielo cubierto. Las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 12 grados , lo que marcará el final de un día variable y potencialmente tormentoso en Poio.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde y cubierto por la noche. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la situación cambiará. Durante la mañana, se espera una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacerse más evidentes, dando paso a un ambiente más gris y cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.