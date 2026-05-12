El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde y llegando a los 13 grados en la noche. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las horas de la tarde y la noche, puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor importante a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 90% durante la tarde. Esto, junto con la nubosidad, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, sobre todo en las horas nocturnas. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, lo que podría influir en la elección de la vestimenta adecuada para el día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean mínimas, con un total estimado de 1 mm durante el día. Sin embargo, es importante que los residentes estén atentos a la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en torno al 55%. Esto podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre, por lo que se recomienda llevar un paraguas o impermeable.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 15 km/h en algunas rachas. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur y luego al noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. Este viento suave puede proporcionar algo de alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para disipar la sensación de frescura.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias escasas. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones ante la posibilidad de precipitaciones ligeras.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.