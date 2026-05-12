El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo que se tornará nuboso a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada y las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría alcanzar los 12 grados, y durante la tarde se prevé un ligero aumento, llegando a los 16 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 75% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias comenzarán a hacer acto de presencia a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 5 mm. Las lluvias serán intermitentes y podrían ir acompañadas de tormentas, especialmente en la franja horaria de 08:00 a 14:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 10 km/h, disminuyendo a medida que avance el día. Esto podría contribuir a una sensación de calma, aunque la humedad y las nubes densas podrían hacer que el ambiente se sienta más pesado.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, se prevé un día mayormente nublado y fresco en Pazos de Borbén, con lluvias y tormentas a partir de la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos mayormente nublados y una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados .

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia hacia la inestabilidad atmosférica a medida que avance la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un panorama más nuboso a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia la madrugada y convirtiéndose en muy nuboso en las horas siguientes. Para el periodo de la tarde, se espera que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.