El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un tiempo variable, con predominancia de cielos poco nubosos y momentos de mayor nubosidad. Durante la mañana, se espera un ambiente mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de que se registren lluvias, aunque no se anticipa acumulación significativa de agua. En este sentido, el pronóstico sugiere que la jornada se desarrollará mayormente sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la bruma podría hacer su aparición en las horas de la tarde y la noche, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o en zonas de mayor humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más frescas. Este nivel de humedad también puede contribuir a la formación de bruma, que se espera que se presente en las últimas horas del día, afectando la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte con una velocidad de 2 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 4 km/h en la tarde. Este viento suave no debería causar molestias, pero puede ser un alivio ante las altas temperaturas y la humedad. Las rachas máximas de viento se mantendrán en torno a los 8 km/h, lo que indica que no se esperan condiciones ventosas que puedan alterar las actividades cotidianas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se perfila como uno de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de bruma al caer la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad podría influir en la sensación térmica. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, siempre con la precaución de estar atentos a los cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.