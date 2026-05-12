El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 16 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A lo largo de la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más pesadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Esto coincide con el aumento de la nubosidad y la posibilidad de tormentas, que también se prevé que sean significativas, con un 60% de probabilidad en las mismas horas.

El viento soplará de direcciones variables, predominando del noreste y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y una probabilidad considerable de tormentas y lluvias escasas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir durante las horas de mayor riesgo de precipitación.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.