El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Oia se prepara para experimentar un tiempo variado, con cielos que irán desde nubosos hasta poco nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté mayormente nuboso, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea. A medida que avance el día, la situación mejorará ligeramente, con períodos de cielo poco nuboso, especialmente en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un ligero descenso, con mínimas que rondarán los 14 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se sitúe en torno al 78% por la mañana, aumentando hasta un 87% hacia la noche. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias para hoy, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día. Sin embargo, hay una probabilidad del 45% de tormentas, lo que indica que, aunque no se esperan lluvias, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque no se espera que cause incomodidades.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente nuboso con temperaturas agradables y sin precipitaciones, aunque con una ligera posibilidad de tormentas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre con la precaución de estar atentos a los cambios en el tiempo. La salida del sol se producirá a las 07:19 y el ocaso será a las 21:45, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.