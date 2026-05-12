El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. Se anticipa una precipitación acumulada de hasta 0.2 mm en este período, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí puede generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso a lo largo del día, comenzando en 14 grados por la mañana y bajando a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se espera que las temperaturas se recuperen ligeramente por la tarde, alcanzando hasta 18 grados en las horas posteriores. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante los momentos más cálidos del día.

El viento soplará desde el sureste al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará a dirección este y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de tormenta entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían presentarse en forma de chubascos dispersos, especialmente en la mañana.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente cubierto. Las temperaturas por la tarde oscilarán entre 18 y 19 grados, proporcionando un respiro del fresco matutino. En resumen, se prevé un día variable en O Rosal, con un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza bajo un paraguas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.