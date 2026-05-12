El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, O Rosal se prepara para experimentar un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una cobertura que podría generar cierta sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque se prevé que hacia la tarde se produzcan momentos de poco nuboso, lo que podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar del sol.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un leve descenso a lo largo del día. Las primeras horas se caracterizarán por temperaturas alrededor de los 16 grados , descendiendo a 15 grados en la tarde y alcanzando los 14 grados hacia la noche. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día no será excesivamente caluroso, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será un factor notable, con niveles que oscilarán entre el 83% y el 90% a lo largo del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Por lo tanto, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En lo que respecta a las precipitaciones, se prevé que O Rosal se mantenga seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, hay una probabilidad del 25% de tormenta, lo que sugiere que es prudente estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente a 17 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio agradable, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día al aire libre, pero deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo y prepararse para las temperaturas más frescas al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.