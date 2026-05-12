El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 10 a 13 grados. A partir del mediodía, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, superando el 70% durante todo el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total a lo largo del día. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad durante el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, con algunas ráfagas provenientes del norte y noreste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se espera para las 21:45. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado con probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones al salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría dar lugar a lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.