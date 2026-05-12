El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 87% por la mañana y aumentando hasta un 97% hacia la tarde. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 11 km/h durante la mañana, aumentando a 19 km/h en las horas de mayor actividad. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 3 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

A pesar de que no se anticipan precipitaciones significativas, existe una probabilidad del 35% de tormentas en la región, aunque esto se relaciona más con la inestabilidad atmosférica que con la certeza de lluvias. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de O Porriño estén atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente soleado con algunas nubes que podrían aparecer hacia la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Con un viento moderado y la posibilidad de tormentas, es un día que invita a disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre con precaución y preparados para cualquier eventualidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.