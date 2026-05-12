El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 90% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que los habitantes y visitantes de la localidad se encuentren con algunas gotas de lluvia.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más inestable. Entre las 2 y las 8 de la mañana, se espera un incremento en la nubosidad, con tormentas y lluvias escasas, y una probabilidad de tormenta del 80%. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, pero sin causar incomodidad significativa.

A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un cielo cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados durante la tarde, lo que ofrecerá un respiro a los que buscan disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero debido a la frescura del ambiente.

En la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 70%, especialmente entre las 8 y las 2 de la tarde, lo que sugiere que es prudente estar preparados para posibles chubascos. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.4 mm en las horas más activas de la tormenta.

Hacia la noche, el tiempo se estabilizará un poco, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, alcanzando hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento disminuirá su intensidad, soplando a unos 4 km/h desde el suroeste.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más sombrío a medida que avanza el día. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 80% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que generará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y un ambiente muy nuboso hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.