El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de mayo de 2026, O Grove se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo esté cubierto con tormenta, especialmente durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá alta, con intervalos de nubes que podrían traer algo de lluvia, aunque en cantidades muy limitadas.
La precipitación prevista es de apenas 0.1 mm, lo que indica que, si bien hay una alta probabilidad de lluvia, esta será escasa y no debería causar inconvenientes significativos. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 80%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas gotas a lo largo del día, pero sin llegar a ser una lluvia intensa.
En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan estables en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se prevé (89% a 90%), puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La humedad será un factor importante a considerar, ya que puede hacer que la temperatura se sienta más alta de lo que realmente es.
El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, pueden contribuir a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la humedad elevada.
Los amantes de la naturaleza y los que planean actividades al aire libre deben estar preparados para un tiempo variable. Aunque las lluvias no serán significativas, es recomendable llevar un paraguas o un impermeable, ya que las tormentas pueden ser impredecibles. Además, la combinación de nubes y viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las zonas costeras.
El orto se producirá a las 07:17 y el ocaso a las 21:46, lo que significa que los habitantes de O Grove podrán disfrutar de un día largo, aunque con un cielo que probablemente no permita ver el sol con claridad. En resumen, el día se presenta como uno de contrastes, donde la posibilidad de tormenta y la alta humedad marcarán la pauta, invitando a la precaución y a la adaptación a las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
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