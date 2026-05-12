El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, cuando se prevén tormentas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas.

El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que avance la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sureste, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, permitiendo que el cielo se mantenga mayormente despejado hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender, y se prevé que caigan a alrededor de 15 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se caracterizará por un tiempo variable, con un inicio poco nuboso que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de tormentas y lluvias. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Hoy, 12 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.