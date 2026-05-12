El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una temperatura que comenzará en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas agradables.

A lo largo del día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, con valores que se situarán en torno a los 15 grados por la tarde y bajando a 14 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, con un 83% por la mañana, aumentando a un 84% durante la tarde y disminuyendo a un 81% al caer la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 11 km/h por la mañana, aumentando a 17 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, con una velocidad de 6 km/h, y finalmente hacia el este, alcanzando los 7 km/h por la noche. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando un ambiente agradable para pasear o disfrutar de un café en una terraza.

En lo que respecta a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Nigrán pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas meteorológicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una probabilidad del 45% de tormentas, aunque esto se refiere a un periodo más amplio y no necesariamente se traducirá en eventos climáticos adversos hoy.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.