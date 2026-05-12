El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 07:00, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas matutinas. A partir de las 14:00, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 65%, lo que sugiere que los habitantes de Mos deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 87% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes se vistan en capas y estén preparados para cambios bruscos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa continuará, aunque las precipitaciones serán menos intensas. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 15 grados, con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, posibilidad de tormentas y lluvias, y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que mantengan un paraguas a mano y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia hacia la inestabilidad atmosférica a medida que avance la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un panorama más nuboso a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.