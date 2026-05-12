El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Mos se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para los habitantes y visitantes de la zona. A lo largo de la jornada, el cielo mostrará diferentes estados, comenzando con un panorama poco nuboso por la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado y agradable. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado muy nuboso hacia la noche.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 15 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, mientras que por la tarde y al caer la noche, se prevé un ligero descenso. Este rango de temperaturas es bastante cómodo, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando el frío puede hacerse más presente.
En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles sean altos, alcanzando hasta un 97% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno durante las horas más cálidas, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de sol. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que los termómetros indican.
Respecto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para el día de hoy, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es importante estar atentos a posibles cambios en el estado del cielo.
El viento también jugará un papel en la jornada, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, predominando del sur y suroeste. Este viento suave puede ofrecer un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera.
Finalmente, la salida del sol se producirá a las 07:17 y el ocaso será a las 21:44, lo que brinda una larga jornada de luz natural para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo que irá cambiando a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
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