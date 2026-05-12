El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 12 grados que descenderá ligeramente a medida que avancen las horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que el día progrese, se espera que la temperatura oscile entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con intervalos de nubes muy densas que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es probable que los residentes de Moraña necesiten paraguas a mano.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas de mayor nubosidad. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución si se planea estar al aire libre durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente a los 13 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar brumas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y potencialmente lluvioso, con temperaturas frescas y un viento suave. Los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. Se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 11 grados durante la mañana, antes de repuntar hacia la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 10 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.