El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Moraña indica un tiempo variable que podría afectar las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se prevén intervalos de sol que podrían ofrecer un respiro a la atmósfera gris.
A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. La probabilidad de precipitación es del 50%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En este sentido, se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 1 a 2 mm, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Por lo tanto, es recomendable que quienes planeen salir lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno y hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son. Este nivel de humedad también puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de entre 2 y 4 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 13 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes significativos, pero es un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.
La salida del sol se producirá a las 07:16 y el ocaso será a las 21:45, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día, aunque con la advertencia de que las condiciones climáticas pueden cambiar. En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y alta humedad, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precauciones adecuadas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
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