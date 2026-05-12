El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos mayormente nublados y una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados .

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia. En particular, entre las 07:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. Las cantidades de precipitación previstas son de aproximadamente 0.3 mm en la mañana y hasta 3 mm en la tarde, lo que sugiere que la lluvia será intermitente y no muy intensa.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 2 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 73% hacia la tarde. Esto contribuirá a un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de tormenta será del 70%, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y rachas de viento más fuertes. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 17 grados .

Hacia la noche, la situación meteorológica se estabilizará un poco, aunque las nubes continuarán dominando el cielo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que la humedad aumente, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas más tardías. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y la posibilidad de lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un incremento en la nubosidad a medida que avancen las horas. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las primeras horas.

Hoy, 12 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo que se tornará nuboso a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada y las primeras horas del día.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de bruma que persistirá durante las primeras horas del día. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.