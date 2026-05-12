El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. La predicción indica que el cielo estará cubierto en las primeras horas, con una transición a intervalos nubosos durante la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 20% de posibilidad de que se produzcan chubascos aislados.

Las temperaturas en Mondariz hoy oscilarán entre los 13 y 15 grados . La temperatura máxima se alcanzará en las horas centrales del día, mientras que por la mañana y al caer la tarde, se experimentarán temperaturas más frescas. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% hacia el final de la jornada, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. Durante la mañana, la humedad se situará en un 89%, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 3 km/h durante la mañana, aumentando a 4 km/h por la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 10 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan tormentas significativas, aunque la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 20%. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente tranquilo, es prudente estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y alta humedad. Aunque no se anticipan lluvias, es recomendable estar preparados para cualquier eventualidad climática.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.