El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Moaña se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando momentos de poco nuboso y muy nuboso, lo que podría generar cierta incertidumbre en las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, las lluvias serán escasas, pero no se descartan chubascos intermitentes que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 65%, lo que sugiere que la tarde podría ser igualmente húmeda.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso a lo largo del día, comenzando en 14 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Por la tarde, las temperaturas oscilarán entre 16 y 17 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para quienes prefieren evitar el calor intenso.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 74% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad y la posibilidad de lluvia, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que no debería representar un inconveniente significativo para las actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles ráfagas más intensas en momentos de tormenta.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo variable, con cielos nublados y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se preparen para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre que se mantengan atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos nublados y la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, especialmente durante la tarde y la noche.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de lluvia escasa que se mantendrán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.