El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y algunas lluvias escasas. A lo largo de la jornada, se espera que el estado del cielo presente intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 50%. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La temperatura durante el día oscilará entre los 14 y 16 grados , lo que indica un ambiente fresco, especialmente por la mañana y al caer la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más críticas. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el noreste, con velocidades que rondarán los 4 a 8 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en áreas más expuestas. La dirección del viento podría contribuir a que las temperaturas se sientan un poco más frescas, sobre todo en la costa.

La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 50%, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Si bien no se esperan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo y a las alertas meteorológicas que puedan emitirse a lo largo del día.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable, manteniendo a mano ropa adecuada y precauciones ante posibles lluvias. La naturaleza cambiante del tiempo en esta época del año hace que la previsión meteorológica sea esencial para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.