El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la situación cambiará. Durante la mañana, se espera una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas.

A partir del periodo de la tarde, la nubosidad aumentará significativamente, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 17 grados . La probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían alcanzar hasta 0.3 mm, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos ligeros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el este y sureste con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más cálidas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente con la alta humedad presente.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de posibilidad de tormenta entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 21:46.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la mañana y la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones de humedad y viento moderado, así como para la posibilidad de tormentas eléctricas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. Se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más sombrío a medida que avanza el día. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.