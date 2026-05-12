El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Meis se prepara para experimentar un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una cobertura que podría generar cierta sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, lo que podría desanimar a aquellos que planeaban disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 13 y 15 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde y llegando a los 13 grados por la noche. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se espera, especialmente en la tarde (94%) y la noche (100%), podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, aunque no se anticipan lluvias en las primeras horas del día, se prevé que a partir de la tarde, especialmente en el periodo 22, se produzcan lluvias ligeras, acumulando alrededor de 3 mm. Esto se debe a la alta probabilidad de precipitación del 60% que se ha pronosticado para el día. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Meis lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 5 km/h en la mañana, aumentando a 9 km/h en la tarde. En la tarde y noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el norte y el noreste, lo que podría traer consigo un ligero frescor. La racha máxima de viento alcanzará los 9 km/h, lo que no representa un riesgo significativo, pero sí puede ser perceptible, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 60%, lo que sugiere que, aunque las condiciones no sean extremas, es posible que se produzcan tormentas aisladas en la región. Esto podría afectar a quienes planean actividades al aire libre, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias por la tarde. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frescor, por lo que es recomendable vestirse adecuadamente y estar preparados para cambios en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.