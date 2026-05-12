El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y un ambiente muy nuboso hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 17 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la tarde, antes de recuperarse a 16 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día y bajando gradualmente a un 79% hacia la tarde.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, alcanzando rachas de hasta 17 km/h en los momentos más intensos. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento podría cambiar de dirección hacia el sur y suroeste, aunque con velocidades más moderadas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad de tormenta en las horas de mayor actividad, lo que podría generar un ambiente inestable. Se recomienda a los residentes de Meaño estar preparados para posibles chubascos y tormentas, especialmente durante la tarde.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más sombrío a medida que avanza el día. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Sanxenxo se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.