El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Meaño indica un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo esté muy nuboso, especialmente en las primeras horas, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.1 mm. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 65%, lo que sugiere que es probable que algunos habitantes experimenten ligeras lluvias.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 15 grados . En las primeras horas de la mañana, se prevé una temperatura de 15 grados, que descenderá a 14 grados en las horas posteriores. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar un abrigo ligero debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 88% al 89% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan en consecuencia.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a sureste, con una velocidad que se mantendrá en torno a los 10 km/h. Este viento suave puede proporcionar algo de alivio a la sensación de calor, aunque también puede contribuir a que la humedad se sienta más intensa.

La salida del sol está programada para las 07:17, mientras que el ocaso se producirá a las 21:46, lo que significa que los habitantes de Meaño disfrutarán de un día relativamente largo. A medida que se acerque la tarde, es posible que el cielo se mantenga cubierto, pero las condiciones podrían mejorar ligeramente hacia el final del día, permitiendo que algunas horas de sol se asomen entre las nubes.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de luz del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.