El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde y cubierto por la noche. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 17 grados , comenzando con un fresco de 13 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h, lo que no debería causar molestias significativas, pero podría contribuir a una sensación de frescura en combinación con la humedad. A medida que el día avance, el viento podría disminuir, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, pero se intensificará en la tarde, alcanzando hasta 1 mm entre las 14:00 y las 20:00. La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 75% de posibilidad en el mismo intervalo, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las horas más frías de la madrugada. Los residentes de Marín deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 18 grados , siendo más cálida durante la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacerse más evidentes, dando paso a un ambiente más gris y cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la mañana.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que podrían incluir desde cielos poco nubosos hasta momentos de cubierto y lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.