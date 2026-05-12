El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

Hoy, 11 de mayo de 2026, Marín se prepara para un día marcado por un cielo mayormente nublado y condiciones variables. Desde primeras horas de la mañana, los habitantes podrán observar un cielo muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que los intervalos nubosos se alternen con momentos de sol, aunque la posibilidad de lluvia escasa no se puede descartar, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 15 grados . La máxima se alcanzará en torno a la tarde, cuando el termómetro podría marcar hasta 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es del 60%, lo que sugiere que es prudente tener un paraguas a mano, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Las lluvias, aunque escasas, podrían aparecer en forma de lloviznas intermitentes, especialmente en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad de entre 3 y 5 km/h, aumentando ligeramente en algunas rachas que podrían alcanzar hasta 12 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación de frescura se mantenga a lo largo del día, especialmente en las zonas más expuestas.

La humedad, que alcanzará picos del 92%, puede hacer que el día se sienta más pesado, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen refugio en lugares frescos si sienten incomodidad.

El orto se producirá a las 07:17, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un amanecer nublado, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, ofreciendo una tarde larga y posiblemente tranquila, aunque con la posibilidad de que las nubes traigan consigo alguna sorpresa en forma de lluvia.

En resumen, Marín vivirá un día de contrastes, donde la nubosidad y la posibilidad de lluvia se combinarán con momentos de sol, creando un ambiente fresco y variable que invitará a disfrutar de la naturaleza con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.