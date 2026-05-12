El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y al viento. Las precipitaciones serán escasas, con valores que rondan entre 0 y 1 milímetro en las horas más activas, especialmente entre las 10:00 y las 14:00 horas, cuando se espera una mayor probabilidad de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento podría cambiar de dirección hacia el oeste, manteniendo su intensidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían presentarse en forma de chubascos aislados. La tarde podría traer un ligero alivio en la intensidad de las lluvias, pero la posibilidad de tormentas no se descarta.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La bruma persistirá, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas de la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una descripción que indica la presencia de bruma y niebla en los periodos iniciales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.