El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Lalín se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto durante las primeras horas del día, con una descripción que indica un ambiente gris y húmedo. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un cielo cubierto y la probabilidad de lluvias ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco. La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa, que se sitúa en un 97% durante la mañana y alcanza el 100% en las horas posteriores, creará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo.

La precipitación también será un factor a tener en cuenta, con un total estimado de 2 mm de lluvia durante el día. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y crear charcos en las calles. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60%, lo que indica que es bastante probable que los habitantes de Lalín necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad de 11 km/h, aumentando a 18 km/h en rachas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la tarde. Hacia el final del día, el viento cambiará ligeramente de dirección, soplando desde el este con una velocidad de 12 km/h.

El orto se producirá a las 07:14, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, lo que proporcionará un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo frescas y húmedas, con cielos cubiertos y la posibilidad de que las lluvias continúen en forma de lloviznas.

En resumen, los habitantes de Lalín deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.