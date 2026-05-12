El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 80% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que generará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes altas y cubiertas que podrían dar paso a lluvias escasas. La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 0.1 a 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos de inestabilidad que podrían afectar actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 8 y las 14 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 17 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 94% a 97% durante gran parte del día.

La humedad será un factor constante, lo que podría generar una sensación de bochorno en momentos de calma. Sin embargo, la combinación de nubes y viento ayudará a mitigar el calor, manteniendo las temperaturas en un rango agradable para la época del año. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% hasta el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:48, marcando el final de un día que, aunque inestable, ofrecerá momentos de interés meteorológico. Los residentes y visitantes de A Illa de Arousa deben estar preparados para cambios rápidos en las condiciones climáticas y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más sombrío a medida que avanza el día. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 90% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que los habitantes y visitantes de la localidad se encuentren con algunas gotas de lluvia.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de tormenta que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.