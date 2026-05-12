El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las condiciones nubosas persistan, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 15 grados durante el periodo más cálido del día. Este nivel de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, que oscilará entre el 87% y el 92%, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo habitual. Los habitantes y visitantes de la isla deben estar preparados para un día que, aunque no se prevén lluvias intensas, podría traer consigo algunas gotas dispersas, especialmente en la tarde, con una precipitación estimada de 0.1 mm.

La probabilidad de precipitación se sitúa en un 65%, lo que indica que es bastante probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, aunque la posibilidad de alguna tormenta aislada no puede ser descartada. Por lo tanto, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre lleven consigo un paraguas o impermeable, por si acaso.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 7 km/h, aumentando en algunas rachas que podrían alcanzar hasta 12 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Esto podría proporcionar un alivio en la sensación de calor, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

El orto se producirá a las 07:17, ofreciendo un amanecer que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso. El ocaso, por su parte, se espera para las 21:46, marcando el final de un día que, a pesar de las nubes y la posibilidad de lluvia, seguirá siendo característico de la primavera gallega. En resumen, A Illa de Arousa vivirá un día fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla, siempre que se tomen las precauciones adecuadas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.