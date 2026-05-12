El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que las precipitaciones sean escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.3 mm. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se incrementa al 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos en la tarde. Las lluvias podrían ser acompañadas de tormentas, con un 75% de probabilidad de tormenta en este mismo intervalo.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando a 5 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se espera, que oscilará entre el 89% y el 98% a lo largo del día.

La humedad será un factor notable, alcanzando picos del 96% en las horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, así que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.