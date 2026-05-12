El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente nuboso. Durante las primeras horas de la jornada, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría influir en la sensación térmica y en la luminosidad del entorno. A medida que avance el día, las condiciones nubosas persistirán, con un incremento en la cobertura de nubes hacia la tarde, alcanzando un estado cubierto en las últimas horas.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, mientras que las mínimas se presentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 87% en las horas de la tarde, podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor importante a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles elevados, alcanzando un 78% a primera hora y aumentando progresivamente a lo largo del día. Esto podría contribuir a la formación de niebla en las zonas más bajas y a una sensación de incomodidad para algunas personas.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Este viento suave proporcionará un alivio momentáneo a las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de humedad.

La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% para el día de hoy, lo que significa que no se esperan lluvias, a pesar de la abundante nubosidad. Sin embargo, es importante mencionar que existe una probabilidad de tormenta del 45% en el horizonte, lo que podría indicar la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo en los próximos días.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y alta humedad. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las previsiones de viento y la posibilidad de cambios en el tiempo en los días venideros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.