El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se presentarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 18 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 79% al 86% durante el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. A medida que avance el día, se prevé que la intensidad del viento disminuya, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante las tormentas, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 80% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a un 10% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas pueden ser frecuentes, no se espera que sean severas en su mayoría. Sin embargo, es recomendable que los residentes permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con una disminución en la nubosidad y una temperatura que descenderá a alrededor de 14 grados. La humedad también comenzará a bajar, lo que podría proporcionar un alivio a los que prefieren un tiempo más seco. En resumen, hoy en Gondomar será un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias y tormentas, pero también con momentos de calma que permitirán disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría dar lugar a lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.