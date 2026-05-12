El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

Hoy, 11 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día marcado por intervalos nubosos, con una atmósfera que promete ser variable a lo largo de las horas. Desde la mañana, los cielos estarán cubiertos por nubes que, aunque no amenazan con precipitaciones, aportarán un matiz gris a la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 15 grados durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notable, con valores que oscilarán entre el 81% y el 84%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la ausencia de lluvias, con un pronóstico de precipitaciones que se mantiene en cero milímetros, la combinación de nubes y humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado de lo habitual.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 11 km/h, aumentando ligeramente a 17 km/h en momentos puntuales. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, pasando a soplar del sureste y luego del este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h. Esta brisa suave será un alivio en medio de la calidez, proporcionando un toque fresco que contrarrestará la humedad.

La probabilidad de tormentas se sitúa en un 45%, aunque esto se refiere a un periodo más amplio y no necesariamente indica que hoy se produzcan. Sin embargo, es un recordatorio de que el tiempo puede ser impredecible, y es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.

El orto se producirá a las 07:18, lo que permitirá disfrutar de un amanecer gradual, mientras que el ocaso está previsto para las 21:45, ofreciendo una larga jornada de luz. Este alargamiento del día es característico de la primavera, y los habitantes de Gondomar podrán aprovechar las horas de sol para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En resumen, el día de hoy en Gondomar se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la experiencia sea placentera. Aunque no se esperan lluvias, la atmósfera húmeda y la posibilidad de tormentas en el horizonte invitan a estar preparados para cualquier eventualidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.