El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados . Las primeras horas del día se mantendrán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando ligeramente hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 76% hacia la tarde. Esto generará un ambiente húmedo y algo incómodo para los que se encuentren al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.9 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 11 y 12 del mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en forma de llovizna. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos intermitentes a lo largo del día.
El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y viento.
La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de resguardarse en caso de que se produzcan tormentas.
En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un ambiente húmedo y nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
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