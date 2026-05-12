El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo presente condiciones de nubosidad variable, comenzando con un estado nuboso durante la mañana, que dará paso a un cielo muy nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la situación se tornará más densa, con la posibilidad de un cielo cubierto y la presencia de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea ligera, con un acumulado estimado de 0.2 mm durante el periodo más húmedo del día. Aunque la probabilidad de precipitación es moderada, alcanzando un 55%, las lluvias no deberían ser intensas, lo que permitirá que la actividad diaria de los habitantes de Forcarei no se vea gravemente afectada.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 12 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando su máxima en torno a las 12:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas descenderán, llegando a los 10 grados hacia el final del día. Este descenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que alcanzará el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno y un ambiente más pesado.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 4 km/h durante la mañana, aumentando a 7 km/h en la tarde. Hacia la noche, se espera que el viento cambie de dirección, soplando desde el norte a una velocidad de 2 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 8 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto previsto para las 07:15 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, el ocaso se producirá a las 21:44 horas, marcando el final de una jornada que, aunque nublada y con posibilidades de lluvia, permitirá disfrutar de la belleza natural de Forcarei.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.