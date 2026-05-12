El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones meteorológicas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 75% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumularse, especialmente en la tarde, con registros que podrían llegar hasta 0.4 mm en total.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y los 17 grados . Las primeras horas serán frescas, con mínimas de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Esto, combinado con la bruma y las lluvias, podría hacer que el ambiente se sienta más pesado de lo habitual.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones variables y que mantengan precaución en la carretera debido a la bruma y la posible lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.