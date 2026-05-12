El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados centígrados. Esta condición de cielo cubierto se mantendrá durante gran parte del día, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fresca de lo que realmente es.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo pase a estar poco nuboso en las horas centrales, aunque por la tarde y la noche volverá a cubrirse, con una temperatura que podría descender ligeramente a 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 92% por la mañana y subiendo hasta un 99% en la noche. Esta elevada humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, existe la posibilidad de bruma, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. Es recomendable que los conductores tomen precauciones si planean desplazarse en horas nocturnas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del noreste con una velocidad de 10 km/h, que podría aumentar ligeramente a 19 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando del norte a una velocidad de 3 km/h, y finalmente, por la noche, se espera que sople del oeste a 3 km/h. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, pueden contribuir a una sensación térmica más fresca.

La probabilidad de tormentas se sitúa en un 45%, lo que sugiere que, aunque no se prevén lluvias, la atmósfera podría estar inestable, especialmente en horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían surgir de esta inestabilidad.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y alta humedad. Aunque no se anticipan lluvias significativas, la posibilidad de bruma y tormentas podría alterar la tranquilidad del día. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que mantengan precauciones, especialmente al conducir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.