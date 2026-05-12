El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 10 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en algunos periodos del día. Las probabilidades de lluvia son significativas, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Cuntis se enfrenten a chubascos durante la tarde. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio de la humedad.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían permitir breves momentos de claridad, aunque estos serán escasos. La probabilidad de tormentas también está presente, con un 65% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría intensificar las lluvias y generar un ambiente más inestable.

Los habitantes de Cuntis deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y un ambiente húmedo. Se recomienda llevar paraguas y vestimenta adecuada para enfrentar las condiciones climáticas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.