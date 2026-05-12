El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, aunque se prevén intervalos de nubes poco densas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura máxima alcanzará los 14 grados , mientras que por la tarde se espera que descienda a unos 12 grados. Este ligero descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, que alcanzará el 100% en las horas de la tarde y la noche, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La humedad será especialmente notable, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día será mayormente seco, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras. Se espera una precipitación de 1 mm durante la tarde y 2 mm por la noche, lo que indica que podrían presentarse intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 50%, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 2 a 4 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h en momentos puntuales. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas frescas, con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes de la localidad que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar ropa adecuada para el tiempo y un paraguas a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.