El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará una sensación de humedad intensa, con valores de humedad relativa que alcanzan el 100% en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con la posibilidad de bruma en algunos momentos, especialmente en las horas más tempranas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en su mayoría. Sin embargo, no se descartan chubascos más intensos en ciertos momentos, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 19:00, con un valor estimado de 19 grados . Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65% entre las 14:00 y las 20:00. Esto significa que, aunque las lluvias no sean constantes, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un aumento en la intensidad de las precipitaciones. La tarde será un momento clave para estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

Hacia la noche, se espera que las condiciones se estabilicen un poco, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se prevé que caigan a alrededor de 13 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, hoy en Catoira se anticipa un día mayormente nublado con lluvias esporádicas y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.